Quem é o novo affair de Luísa Sonza? Conheça Chico Veiga

Luísa Sonza publicou uma foto com um loiro misterioso, que tudo indica ser Chico Veiga, também conhecido como Chico Moedas na internet

Luísa Sonza (24) surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 13, ao publicar um clique feito ao lado de Chico Veiga, que é apontado como seu suposto affair. A cantora está em estúdio produzindo seu novo disco. O influenciador ganhou fama na web ao aparecer como colaborador nos vídeos de Casimiro, que é seu amigo. Ele também é conhecido como Chico Moedas ou Chico Bitcoins, por seu hábito de investir em bitcoins.

A publicação de Luísa é uma sequência de 10 fotos que a mostra aproveitando os bastidores do seu próximo projeto, sempre ao lado de colegas de trabalho ou em processos de gravação de música. Contudo, a nona foto mostra loiro misterioso beijando o seu pescoço. Embora não conseguimos ver seu rosto, tudo indica que é Chico Veiga, até porque antes de postar a imagem, ela comentou em uma foto dele. "Única e exclusivamente meu", escreveu a loira. "Você disse que era no segredo", ele respondeu. "Eu gosto de surpreender", provocou a artista.

Chico Veiga, também chamado de Chico Moedas na internet, tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. O influenciador é amigo de Casimiro Miguel, o Cazé, e ficou conhecido por participar das lives diárias realizadas pelo jornalista, principalmente dos "reacts" que eles fazem às mansões que estão à venda, ou até mesmo de famosos. Inclusive, ele participou da cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada por Casimiro na Cazé TV.

Chico Veiga foi além da bolha dos fãs do Casimiro ao ganhar destaque no Twitter e no TikTok após participar de um podcast com a atriz Valentina Bandeira. Os dois faziam parte de uma ação publicitária em que falavam sobre relacionamentos. Foi nesse período que ele ganhou a fama de sedutor na internet, pois alguns trechos do programa viralizarem nas redes. Foi a partir desses vídeos que Luísa Sonza conheceu o influenciador. Em um deles, a cantora questionou: "Quem é?", e aparentemente ela logo descobriu.

não ironicamente estou extremamente atraído pelo Chico Moedas pic.twitter.com/EL6DUSVAig — MACINNI (@macinnii) May 8, 2023

um dia vc aceita participar do podcast da valen mesmo sem ter mto o que falar aí viraliza pq vc tem lábia e é charmoso e no outro dia vc tá pegando a luisa sonza bom d+ ser o chico moedas https://t.co/S5QPvNtlTm — pode me chamar de tetê (@maria____moreno) July 14, 2023

Veja a publicação de Luísa Sonza: