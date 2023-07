Luísa Sonza é traída pelo flash ao posar com blusa transparente

Gente! Luísa Sonza quase mostra demais ao eleger look transparente para gravações em Los Angeles

A cantora Luísa Sonza ousou com uma publicação em suas redes sociais nesta segunda-feira, 03. Em meio às gravações de seu novo álbum, a loira foi clicada em um estúdio em Los Angeles, na Califórnia. Mas um detalhe roubou a cena nos registros: é que ela foi traída pelo flash e quase mostrou demais com seu look transparente.

Entre as fotos eleitas para o álbum, Luísa aparece com os seios cobertos por uma blusa de tule preta com uma amarração ousada na região do decote. A musa também ousou ao posar com uma calça larga de cintura baixa na cor preta. As peças deixaram o abdômen sequinho da ex-esposa do humorista Whindersson Nunes à mostra.

Mas a dona dos hits ‘Penhasco’ e ‘Braba’ quase mostrou demais quando foi clicada na área externa do estúdio. A blusa ousada acabou ficando completamente transparente por conta do flash e Luísa precisou esconder os seios com um casaco pesado preto. Além disso, ela também apostou em uma bota e uma bolsa grifada para os cliques.

Nos comentários, o deslize não passou despercebido e alguns fãs apontaram: “Dei zoom”, confessou um seguidor. “Troca essa blusa, tenho ciúmes”, brincou outro admirador. Vários seguidores também comentaram sobre o novo projeto de Luísa: “Estamos sedentos”, “Ela tá vindo”, “Lança logo”, disseram.

Vale lembrar Luísa lançou o seu último álbum ‘Doce 22’, em julho de 2021. Desde então, os fãs da loira aguardam ansiosos por novos hits.

Luísa Sonza compartilha nova tatuagem e combina com look durante viagem:

Luísa Sonza está vivendo uma nova era artística e até fez uma tatuagem para combinar! Em seu feed no Instagram, a artista publicou uma sequência de fotos em que aparece exibindo a tattoo de uma menina agarrada a uma aranha combinando com o look all black durante viagem em Los Angeles, nos Estados Unidos.