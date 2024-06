Por que a filha de Nahim não foi ao velório do cantor? Saiba o motivo

Ex-esposa de Nahim, Andreia Andrade informou que a filha mais velha do cantor não era bem-vinda no velório; entenda a decisão

O velório do cantor Nahim aconteceu na noite de quinta-feira, 3, em uma cerimônia aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. O artista faleceu aos 71 anos após sofrer um acidente doméstico em sua residência, onde morava sozinho.

A ausência de Noelle, filha mais velha de Nahim, foi bastante comentada após a ex-mulher, Andreia Andrade, informar que não gostaria de vê-la no velório. Em entrevista ao 'Chega Mais', do SBT, ela informou que a ex-enteada não era bem-vinda na cerimônia de despedida do pai.

Noelle é fruto de um relacionamento anterior do músico. A relação familiar entre eles estava conturbada desde 2019, quando a moça decidiu se afastar de Nahim. Na época, ele havia sido preso por desrespeitar uma medida protetiva que a mãe de sua filha tinha contra ele.

A quebra de laços, inclusive, foi comentada pelo cantor em 2023, durante uma entrevista à Gaby Cabrini no programa 'Fofocalizando'. Na ocasião, Nahim declarou: "Não sei se há amor por minha filha. Foram tantas mágoas. Não sei dizer qual sentimento passa dentro de mim".

O famoso ainda chorou ao falar sobre a herdeira e revelou que a causa do afastamento seria por conta de mágoas de seu divórcio com a ex-esposa, mãe de Noelle. Com isso, pai e filha não mantinham contato há cerca de 5 anos.

O 'veto' da filha de Nahim no velório

Andreia Andrade, então, avisou que a ex-enteada não participaria do velório do pai. De acordo com a empresária e ex-Power Couple, Noelle impediu que Nahim conhecesse as netas em vida. Esse seria o principal motivo para o 'veto' da moça.

"O sonho dele era conhecer os netos, que ele não conheceu. Ele me falava todos os dias: ‘Só quero morrer quando eu conhecer os meus netos. Isso infelizmente não foi possível e agora também não adianta a filha dele vir. Quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar. Não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo", afirmou a ex-mulher de Nahim na quinta-feira, 13.

Vale lembrar que, ainda durante o velório, a cunhada de Nahim, Lisa Gomes, lamentou que o cantor tenha partido sem poder conhecer as netas e se reaproximar da filha. "Isso é lamentável, independente de você ter tido um problema com seu pai. Acho que a gente não pode tirar esse direito de ninguém. E esse direito foi tirado do Nahim", disse ela.

E completou: "A única coisa que lamento é que não consegui que ele realizasse o sonho de ser avô, de curtir esse momento de avô. Infelizmente não consegui realizar esse desejo dele, porque ele não se aproximava da filha".