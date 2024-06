Cunhada de Nahim revela grande sonho do cantor: 'Esse direito foi tirado'

Durante velório de Nahim, a cunhada do cantor lamentou que ele tenha partido sem conseguir realizar um sonho; artista faleceu aos 71 anos

O velório do cantor Nahim aconteceu na noite de quinta-feira, 13, em uma cerimônia aberta ao público na Assembleia Legislativa de São Paulo. Amigos e familiares prestaram a última homenagem ao artista, que faleceu aos 71 anos após um acidente doméstico em sua residência.

A ausência da filha mais velha de Nahim foi bastante comentada após a ex-mulher, Andreia Andrade, informar que não gostaria de vê-la na despedida do pai. Noelle, que estava afastada do famoso desde 2019, é fruto de um relacionamento anterior.

Cunhada de Nahim, Lisa Gomes falou sobre a distância entre o cantor e a filha. Em conversa com jornalistas presentes no local, ela contou que o sonho dele era se aproximar das netas. "Isso é lamentável, independente de você ter tido um problema com seu pai. Acho que a gente não pode tirar esse direito de ninguém. E esse direito foi tirado do Nahim", disse.

Em seguida, Lisa ressaltou o grande desejo que Nahim tinha de ser avô. Ele não chegou a conhecer a neta por impedimento da filha, Noelle. "A única coisa que lamento é que não consegui que ele realizasse o sonho de ser avô, de curtir esse momento de avô. Infelizmente não consegui realizar esse desejo dele, porque ele não se aproximava da filha", declarou.

E completou: "As vezes me sinto culpada por causa disso, mas às vezes não me sinto. Lembro quando ele me ligou e falou 'cunhada me ajuda a realizar esse sonho de curtir esse momento antes de morrer, eu quero ser avô, quero abraçar minha netinha'. E eu não consegui que ele se aproximasse da filha e ela pudesse deixar ele abraçar a neta".

Famosos como Mara Maravilha e Gabriel Torres, Alexandre Frota, Rogério e Cláudia Baronesa, Eli Costa e Adryana Ribeiro marcaram presença na despedida do artista. Silvio Santos e Celso Portiolli mandaram coroa de flores para o velório.

O velório ocorrerá até as 10 horas desta sexta-feira, 14. Nahim será sepultado em Miguelopolis, interior de São Paulo, cidade onde nasceu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RECORD (@recordoficial)

Nahim planejava reatar casamento antes de tragédia

O cantor Nahim, encontrado morto em sua casa na madrugada desta quinta-feira, 13, planejava reatar o casamento com a ex-esposa, Andreia Andrade, há algum tempo. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

Segundo a jornalista, antes de Nahim sofrer o acidente doméstico, o artista, de 71 anos, celebrou o Dia dos Namorados ao lado de Andreia. Horas após o encontro, ela recebeu a notícia do falecimento do ex-marido.

A notícia da morte do famoso foi contada pelo filho de Andreia, fruto de um antigo relacionamento. De acordo com a Fábia Oliveira, a ex-esposa de Nahim ficou desesperada ao saber da tragédia e afirmou que os dois iriam retomar a união.