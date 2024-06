Nahim e ex-esposa planejavam reatar casamento antes de tragédia

Separados há cerca de 8 meses, o cantor Nahim e a ex-esposa, Andreia Andrade, planejavam uma reconciliação do casamento, diz colunista

O cantor Nahim, encontrado morto em sua casa na madrugada desta quinta-feira, 13, planejava reatar o casamento com a ex-esposa, Andreia Andrade, há algum tempo. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'.

Segundo a jornalista, antes de Nahim sofrer o acidente doméstico, o artista, de 71 anos, celebrou o Dia dos Namorados ao lado de Andreia. Horas após o encontro, ela recebeu a notícia do falecimento do ex-marido.

A notícia da morte do famoso foi contada pelo filho de Andreia, fruto de um antigo relacionamento. De acordo com a Fábia Oliveira, a ex-esposa de Nahim ficou desesperada ao saber da tragédia e afirmou que os dois iriam retomar a união.

Ainda durante esta manhã, visivelmente abalada, Andreia Andrade, que participou da última edição do reality show 'Power Couple Brasil' junto com o cantor, confirmou o falecimento dele nas redes sociais. "É com muito pesar que eu venho aqui informar a vocês que realmente confirmo o fato do falecimento do Nahim. Estou muito em choque", iniciou ela.

"E realmente eu não estou em condições de atender ligações, mensagens. Sim, infelizmente, hoje, 13 de junho de 2024, eu informo o falecimento do Nahim. Estou na delegacia. Mais tarde eu vou passar as notas com velório, vou passar todas as informações aqui. Mas não estou em condições de atender todas as ligações no momento", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos 📌 (@alfinetei)

Ex-mulher de Nahim surge aos prantos em entrada da casa dele

Ex-mulher do cantor Nahim, a empresária Andreia de Andrade foi gravada pelo programa Primeiro Impacto, do SBT, em um momento de sofrimento após a notícia da morte do artista. Nas imagens, divulgadas na manhã desta quinta-feira, 13, ela apareceu aos prantos ao entrar na casa dele após o corpo do artista ser encontrado no local.

Ela estava acompanhada de outros homens quando abriu a porta da residência e viu algo que a emocionou. Ela abraçou um homem e chorou, visivelmente abalada.