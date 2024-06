Jota Quest se renova e mantém sucesso: 'A gente sempre foi muito trabalhador'

Em entrevista à CARAS Brasil, a banda Jota Quest adianta os seus próximos projetos musicais e dá mais detalhes da turnê que celebra 25 anos do grupo

Na última quarta-feira, 12, a banda Jota Quest surpreendeu os fãs e realizou um show surpresa na estação da Sé, localizada na cidade de São Paulo. O evento foi para celebrar os 25 anos do grupo e as cinco décadas do Metrô da capital paulista. A CARAS Brasil marcou presença e conversou com a banda que analisou trajetória na arte e confessou como se renova e mantém sucesso: "A gente sempre foi muito trabalhador".

Durante show na estação do metrô, após embarcarem no Pátio Jabaquara, Jota Quest seguiu para a Sé, onde iniciou um pocket show na plataforma, apresentando as músicas mais marcantes e animando os passageiros que estavam pelo local.

De acordo com Rogério Flausino (52), vocalista do grupo, a trajetória do Jota Quest é marcada por muita dedicação e trabalho: "Não tem segredo, tem trabalho, reunião, dedicação e entrega. A gente sempre foi muito trabalhador, sempre sonhou muito com isso, então, a gente cuida muito disso. É muito trabalho e diversão também, claro".

Com quase três décadas na música, Rogério reforça que a banda sempre está em busca de inovação. Atualmente, Jota Quest segue em turnê para comemorar os 25 anos de carreira, o grupo se apresenta neste sábado no Allianz Parque, na cidade de São Paulo.

"[Estamos] sempre tentando, de alguma maneira, criar alguma coisa que ainda não foi criada, se renovar, [lançar] novas canções. A gente está fazendo agora o maior show da turnê J25. Estamos lançando um álbum novo que se chama 'De volta ao novo', e uma canção que já está tocando por aí", declara.

Com relação aos próximos projetos, o vocalista do Jota Quest adianta: "Agora, em agosto sai o volume 2 desse álbum, com mais nove canções inéditas, novas parcerias, então, a gente está super animado com esse material novo que chega para se juntar ao repertório aí de quase 30 anos", finaliza Rogério Flausino.

