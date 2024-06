Zé Neto e Cristiano prestam homenagem após desavença com Chrystian: ‘Perdemos’

Após desavenças com Chrystian e Ralf no passado, Zé Neto e Cristiano colocam a rixa de lado e prestam homenagem ao cantor

Nesta sexta-feira, 20, Zé Neto e Cristiano usaram as redes sociais para prestar uma homenagem após a morte de Chrystian, ex-parceiro de Ralf. Apesar de terem vivido algumas desavenças com o cantor no passado, a dupla decidiu deixar a rixa de lado e destacou o legado dele para a música sertaneja depois de sua partida.

Através do perfil oficial de Zé Neto e Cristiano no Instagram, eles escolherem homenagear o artista de forma discreta, porém significativa diante do passado deles: "Descanse, amigo. Beijo grande e muitas orações aos familiares e fãs desse grande artista (e ídolo) que perdemos. #Chrystian”, os cantores lamentaram a partida do famoso.

Para quem não acompanhou, a dupla sertaneja protagonizou uma intriga com os veteranos do sertanejo há alguns anos. Tudo aconteceu quando Zé Neto e Cristiano abriram um show na época em que Chrystian ainda fazia dupla com Ralf. Após a apresentação inicial, eles aguardavam ansiosos para conhecer os ídolos.

No entanto, Zé Neto contou que os artistas se recusaram a atendê-los: “Tinha uma fila com 20 e tantas pessoas podem tirar foto e ter acesso, isso a gente entende porque estamos acostumados. Entramos, e chegou na porta do camarim, eu não sei se é filho, acho que é filho do Chrystian, atendeu todo mundo", lembrou em entrevista ao Canal Conceito.

"Chegou na nossa vez ele falou: meu pai e meu tio não querem atender vocês. E aquilo mexeu demais, mas não julgo os caras, talvez não tenha sido o dia certo, eles têm o limite deles. E quem sou eu, que é Zé Neto e Cristiano para falar alguma coisa dos caras", ele lembrou do episódio e contou que ficou bastante chateado.

Por fim, Zé Neto relatou ter assistido ao show dos artistas com lágrimas nos olhos: “Sabe quando você assiste com uma dor no coração? Mas eu queria ver”, o cantor relembrou. Algum tempo depois, Chrystian disse não ter conhecimento do episódio. Agora, após a morte do cantor, eles expressaram sua admiração e deixaram o drama no passado para homenageá-lo.

Por que Chrystian e Ralf se separaram?

Na madrugada desta quinta-feira, 20, Chrystian, aos 67 anos, faleceu no Hospital Samaritano, em São Paulo, após ser internado às pressas ao passar mal. Três anos antes de sua morte, o cantor pegou os fãs de surpresa ao anunciar a decisão de encerrar a dupla sertaneja com seu irmão Ralf, após mais de 40 anos de parceria.

Na época, Chrystian afirmou que a dupla não havia realmente chegado ao fim, mas que estava entrando em hiato, depois que ele assinou um contrato de cinco anos para se dedicar à sua carreira solo. Desde então, ele realizava shows sozinho e até precisou desmarcar uma apresentação depois de ser internado às pressas; entenda.