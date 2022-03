Música / CAFÉ DA MANHÃ!

Ludmilla posta fotos nos bastidores do clipe de CAFÉ DA MANHÃ com Luísa Sonza

Após quase 1 mês do lançamento do clipe, Ludmilla compartilhou algumas imagens nos bastidores do seu feat com Luísa Sonza

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 18h42