Luísa Sonza e Ludmilla esquentam o clima no clipe sensual de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D'

Inspirado nos Beatles, as cantoras Luísa Sonza e Ludmilla esquentam o clima no clipe colorido e psicodélico de 'CAFÉ DA MANHÃ ;D'

Redação Publicado em 09/02/2022, às 09h07

O pop brasileiro acabou de receber mais uma colaboração histórica!

Encerrando o ciclo de lançamentos do álbum DOCE 22, a cantora Luísa Sonza (23) lançou na última terça-feira, 8, a música e o videoclipe de CAFÉ DA MANHÃ ;D, sua parceria com a cantora Ludmilla (26).

Dirigido por Fernando Moraes e Luísa Sonza, às duas não pouparam sensualidade e beleza na produção colorida com elementos psicodélicos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUÍSA SONZA (@luisasonza)

Além do mais, o videoclipe foi inspirado na essência do vídeo de Lucy In The Sky With Diamonds, clássico dos Beatles, uma das bandas favoritas da cantora.

Nas diversas cenas da produção, a loira aparece vestida com uma peruca azul e um maiô ousado azul com pérolas com recortes. Já Ludmilla está com um casaco bufante amarelo, com os cabelos presos e com borboletas nos seios.

Ainda recentemente, Ludmilla e Luísa Sonza celebraram o lançamento de sua nova parceira com uma festa exclusiva no Rio de Janeiro.