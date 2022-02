Luísa Sonza publica vídeo dos bastidores do seu clipe para o hit "CAFÉ DA MANHÃ"

Luísa Sonza postou em suas redes sociais o making of do seu novo videoclipe em parceria com Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 16h09

Nesta terça-feira, 22, Luísa Sonza (23) postou em seu Instagram um vídeo das gravações do clipe do seu novo hit "CAFÉ DA MANHÃ".

No post a cantora ensaia a coreografia da canção, e conversa com a produção do videoclipe sobre como algumas cenas serão filmadas. Ainda nos bastidores, Luísa se encontra com Ludmilla (26), sua parceira na música e as duas conversam sobre como será a cena entre as duas.

O vídeo de bastidores divulgado por Luísa deixou os fãs com um gostinho de quero mais, já que no final do vídeo, um "Continua..." aparece escrito em tela preta.

O clipe sensual de "CAFÉ DA MANHÃ" foi lançado no último dia 8 de fevereiro, e encerrou o ciclo de lançamentos do álbum Doce 22 de Luísa.

Os seguidores de Sonza adoraram o clipe e rasgaram elogios para a diva pop brasileira nos comentários. "Você é incrível mulher", comentou um fã. "Orgulho demais", comentou outra seguidora.

