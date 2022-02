Luísa Sonza revela pedaço da coreografia de 'Café da Manhã' e anima fãs: ''Estou pronto''

A cantora Luísa Sonza deixou os seguidores ainda mais animados ao exibir um pouco da coreografia de Café da Manhã

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 15h15

Nesta terça-feira, 8, Luísa Sonza (23) mostrou para os seus seguidores um pouco da coreografia da sua nova música, CAFÉ DA MANHÃ ;D, em parceria com Ludmilla (26).

No feed do Instagram, a cantora compartilhou um vídeo no set de gravação do videoclipe e deixou os fãs animados para o lançamento do novo hit entre as artistas.

A música e clipe serão lançados oficialmente nesta terça-feira, 8, as 21hrs e é a última faixa do álbum, Doce 22, que falta ser lançada.

Os admiradores já mostraram toda ansiedade para o lançamento: "Vem dancinha hit", "Já vou treinar", "Ansiosa estouu", "Enfim uma coreo que não acaba com nossos joelhos", disseram.

CONFIRA A COREOGRAFIA DE LUÍSA SONZA