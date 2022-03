Brunna Gonçalves posa de biquíni branco na piscina da sua nova mansão: ''Minha parte favorita da casa''

A influenciadora Brunna Gonçalves deu o que falar ao exibir o seu corpaço em cliques na piscina

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 12h28

Brunna Gonçalves (30) chamou a atenção dos seus seguidores ao publicar cliques de cair o queixo.

A ex-BBB aproveitou o dia quente no Rio de Janeiro para curtir um banho de piscina na sua nova mansãocom a esposa, Ludmilla (26).

Para a ocasião, a influenciadora digital apostou em um biquíni branco fininho e colocou o corpaço pra jogo em registros deslumbrantes.

"Minha parte favorita da casa nova!", revelou ela. Além disso, Brunna contou que terá um tour pela casa nova no seu canal do Youtube. "Estão ansioso pra assistir o tour lá no meu canal?", questionou.

As fotos deixaram os admiradores da morena enlouquecidos: "Caramba bruuu roubou toda beleza do mundo pra você", "Perfeição seu nome é Brunna Gonçalves", "Faltam palavras pra te descrever", dispararam.

CONFIRA OS CLIQUES DE BRUNNA GONÇALVES