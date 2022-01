O segundo álbum de pagode de Ludmilla foi lançado nesta quarta-feira, 26

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 08h30

Após o sucesso de seu primeiro álbum de pagode, Ludmilla (26) promete repetir o feito com disco "Numanice#2", lançado nesta quarta-feira, 26.

O álbum conta com dez faixas, incluindo a música Maldivas, que contou até com um clipe romântico para a dançarina Brunna Gonçalves (30), que está confinada no BBB22.

Todas as dez faixas são inéditas e foram compostas exclusivamente por Ludmilla neste novo projeto que não teve participações, mas conforme divulgado pela cantora, em breve Numanice#2 se tornará um DVD com diversas parcerias.

Em seus stories, Ludmilla apareceu comemorando o lançamento do álbum e aproveitou para se declarar para a amada, Brunna: "Queria ver a cara da Bru ouvindo essa produzida", declarou com saudades.

Ludmilla lança 'Numanice#2', seu segundo álbum de pagode: