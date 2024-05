Local do último show da cantora Ana Paula Vieira presta homenagem

Após notícia da morte da cantora Ana Paula Vieira, o local onde ela fez o seu último show horas antes de morrer fez uma homenagem

A cantora Ana Paula Vieira morreu no último final de semana ao sofrer um acidente de carro junto com seu namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também faleceu. Após a notícia surpreender a todos, o local onde ela fez seu último show fez uma homenagem para ela.

A artista fez um show no Bodega Cacoal, em Rondônia, na noite de sábado, 11, apenas algumas horas antes de sua morte. Então, o local lamentou a triste notícia sobre a artista.

“Não imaginávamos que a sua última apresentação seria em nossa casa. Uma mulher incrível e superespecial e que sempre estará em nossas memórias. Descanse em paz”, escreveram.

O corpo de Ana Paula foi sepultado na manhã desta segunda-feira, 13, no Cemitério Municipal da cidade. O velório aconteceu durante a madrugada na Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Ana Paula Vieira tinha mais de 35 mil seguidores nas redes sociais e era cantora conhecida em sua região. Ela costumava postar sobre sua vida pessoal e também seus shows.

O anúncio da morte

A cantora Ana Paula Vieira faleceu aos 27 anos de idade ao sofrer um grande acidente de carro junto com seu namorado, o vereador Marcelo Stocco, que também morreu. Os dois estavam na BR-364, em Rondônia, quando o veículo deles colidiu com uma carreta e eles não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

A morte deles foi confirmada pela prefeitura de Pimenta Bueno em uma nota nas redes sociais. “Nota de pesar. A Prefeitura de Pimenta Bueno manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Marcelo Augusto Stocco e Ana Paula Vieira Correa. Marcelo Stocco era vereador de Pimenta Bueno e durante seu mandato, se destacou por liderar diversas iniciativas em prol da população e do município, deixando uma marca significativa na comunidade de Pimenta Bueno”, informaram.

E completaram: "Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença nas redes sociais. Como cantora, ela tocava os corações de todos com sua música. A Prefeitura de Pimenta Bueno agradece todos os momentos vividos junto a essas grandes pessoas e excelentes profissionais, que muito contribuíram com o progresso da nossa cidade. O seu legado permanecerá vivo para sempre em nossos corações. Neste momento de profunda dor e pesar, a administração municipal externa aos familiares e amigos as mais sinceras condolências. A partida deles deixa um legado de carinho e amizade que será lembrado sempre".