Lexa esbanja simpatia em flagra no aeroporto e ostenta boa forma com look curto

Após crise com MC Guimê, Lexa surge no aeroporto com look curtinho e coloca o sorrisão no rosto

A cantora Lexa chamou a atenção ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite de terça-feira, 12. A estrela foi fotografada pelos paparazzi de plantão enquanto estava embarcando e esbanjou simpatia.

Lexa foi fotografada usando um conjunto curtinho de shorts e jaqueta estampado e também um top preto com a barriga de fora. O modelito destacou as pernas torneadas da morena e sua boa forma.

Com um sorrisão no rosto, a artista atendeu seus fãs que a reconheceram nos corredores do aeroporto e mostrou que está bem. Nos últimos tempos, ela enfrentou uma crise no casamento com MC Guimê desde que ele foi expulso do BBB 23 com a acusação de importunação sexual.

Os dois estão meio a rumores de que estariam se separando, mas eles não se pronunciaram sobre o assunto. Recentemente, Lexa disse para os fãs não acreditarem no sai sobre a sua vida na internet. “Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu Lexa, em seu perfil oficial no Twitter.

Fotos: AgNews

Lexa vai parar no hospital após viagem de férias

Há poucos dias, a cantora Lexa precisou ir a um hospital ao sentir dor. Ela contou que foi diagnosticada com dor de ouvido e de garganta ao voltar de sua viagem com a amiga Anitta. “E fechei a semana como? Hoje no hospital com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem né, dor”, afirmou ela.

“Que maré kkk Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada. Vou olhar pelo lado positivo... Não foi na viagem né, foi aqui no Brasil”, contou.