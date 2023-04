Lexa revela ida ao hospital e conta qual foi o diagnóstico

A cantora Lexa revela que foi parar no hospital com muita dor neste final de semana: 'Oremos!'

A cantora Lexa deixou os fãs preocupados neste sábado, 1º, ao revelar que foi parar em um hospital com dor. A artista contou que sentiu dor de ouvido e de garganta e procurou atendimento médico. Agora, ela já está medicada e vai se recuperar em breve.

“E fechei a semana como? Hoje no hospital com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem né, dor”, afirmou ela.

Logo depois, ela desabafou sobre este momento de sua vida. “Que maré kkk Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada. Vou olhar pelo lado positivo... Não foi na viagem né, foi aqui no Brasil”, disse ela, que acabou de voltar da viagem de aniversário da cantora Anitta para a Europa.

Lexa reage aos rumores sobre seu casamento com MC Guimê

Em uma mensagem nas redes sociais, a cantora Lexaalfinetou os rumores de que teria terminado o casamento com o cantor MC Guimê. Ela e o cantor não apareceram mais juntos desde que ele foi expulso do BBB 23 sob a acusação de importunação sexual. Desde então, os rumores sobre uma crise e suposta separação tomaram conta da internet. Assim, a cantora resolveu se pronunciar sobre os boatos.

“Oi, galera, cheguei no Brasil e tô vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso”, escreveu Lexa, em seu perfil oficial no Twitter.