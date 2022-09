Kevin O Chris quebra recorde histórico no YouTube e reflete: "O funk muda vidas"

Hitmaker Kevin O Chris quebra recorde histórico nunca alcançado por um cantor funk no YouTube e celebra

CARAS Digital Publicado em 16/09/2022, às 13h38

O hitmaker nato Kevin O Chris acaba de alcançar mais um grande feito na sua consolidada e brilhante carreira: o artista se tornou o primeiro cantor de funk a alcançar 1 bilhão de views no YouTube. O marco já foi atingido pelas cantoras Anitta, Lexa e Ludmilla, e chega reforçando a potência do funkeiro no mercado fonográfico.

“A gente tá vendo o funk romper barreiras, subir em palcos que nunca subiu antes, tocar em festas de todas as classes sociais e ser respeitado no nosso país. Hoje eu comemoro a conquista de ser o primeiro cantor de funk a ter um canal no Youtube com mais de 1 bilhão de plays, mas tenho certeza que muitos outros vão comemorar essa mesma vitória em breve! A gente já tem muito artista brabo batendo record com o nosso som de favela e é só o começo! O funk muda vidas e mudou a minha pra sempre. Só tenho a agradecer. É de Caixas pro mundo! Esquece!”, conta o artista.

Nascido e criado na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, Kevin O Chris acumula mais de 6 milhões de ouvintes mensais e 3 bilhões de reproduções nas plataformas digitais. O cantor e produtor musical é o dono de alguns dos maiores hits do segmento, além de carregar a conquista de ser o primeiro funkeiro a realizar uma produção audiovisual na Europa, com a gravação do DVD Sonho de Garoto, em Portugal.

