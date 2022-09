Só de calcinha, Ludmilla celebra mudanças no corpo com rebolada no closet: "Me amando"

Em vídeo, Ludmilla celebra mudanças no corpo com vídeo rebolando só de calcinha no closet e fala sobre autoestima

Redação Publicado em 15/09/2022, às 13h32

A cantora Ludmilla provou que está com tudo em cima e compartilhou um momento da intimidade e felicidade com os fãs na tarde desta quinta-feira, 15. Em um novo vídeo, a estrela brasileira surgiu ao lado da esposa Brunna Gonçalves enquanto elas se arrumavam em um closet gigantesco.

Sem deixar a felicidade de lado, a artista brasileira foi clicada só de calcinha e top. Dando destaque a mudança no seu corpo, a famosa agradeceu à amada por motivá-la a ter uma rotina mais fitness e saudável.

No registro, a carioca exibe a barriga sequinha, cintura marcada e os pernões enquanto a dançarina mostra um corpo mais esbelto: "Gente, olha como estar com a pessoa certa do seu lado faz toda a diferença", disse.

"A Bru me incentiva a ir todos os dias pra academia, não me deixa comer um monte de besteira e agora eu tô me amando", continuou ela no vídeo ao declarar seu amor pela ex-BBB e também dançarina.

Ainda nesta semana, Ludmilla também causou ao dispensar sutiã e posar usando um macacão brilhante transparente usado em um dos seus últimos shows.

