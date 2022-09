Anitta faz desabafo na web em meio a boatos de término: ''Encontrar meu novo eu''

Cantora Anitta faz desabafo na web em meio rumores do fim do namoro com o produtor musical Murda Beatz

CARAS Digital Publicado em 15/09/2022, às 08h35

A cantora Anitta (29) deixou os seguidores intrigados nas redes sociais ao fazer mais postagens misteriosas na madrugada desta quinta-feira, 15.

Após os rumores do fim do namoro com o produtor musical canadense Murda Beatz (28), a famosa usou sua conta no Twitter para fazer as reflexões, todas em inglês, com série de tweets. Ela comentou sobre as mudanças em sua vida e rapidamente os fãs especularam que ela estaria falando sobre o término do relacionamento.

"Quando você faz uma visão geral das coisas e o que você vê não parece certo e não faz você se sentir bem... é hora de fazer algo a respeito. Se você não fizer isso sozinho, a vida fará com que você se mova", começou escrevendo.

"Escolhas. Mudanças. A vida não é nada além de razoável. Ok, eu entendi... no meu caminho para encontrar meu novo eu", completou Anitta.

Apesar de ter deixado de seguir o DJ e apagado as fotos com ele de sua rede social, Anitta não se manifestou sobre o fim do relacionamento, nem Murda.

Os dois ficaram juntos por três meses. Em julho, quando a famosa passou por cirurgia de endometriose, ele estava ao lado dela no hospital e durante a recuperação.

Confira a publicação de Anitta após suposto término:

When you give an overview on things and what you see doesn't feel right and doesn't make you feel good .... it's time to do something about it — Anitta (@Anitta) September 15, 2022

If you don't do it by yourself, life will make sure u move — Anitta (@Anitta) September 15, 2022

Choices. Changes. Life is nothing but reasonable — Anitta (@Anitta) September 15, 2022

Ok i got it... omw to find my new self — Anitta (@Anitta) September 15, 2022

Murilo Benício relembra cantada de Anitta

O ator Murilo Benício, que interpreta o Tenório no remake da novela Pantanal, da Globo, relembrou como se sentiu ao receber uma cantada da cantora Anitta nas redes sociais. Há pouco tempo, ela elogiou a beleza do artista e perguntou se ele estava solteiro. “E aí, gente? É solteiro? Porque não quero ficar cobiçando boy alheio”, disse ela um post. Em papo com Ana Maria Braga, ele revelou como foi a sua reação e dos seus filhos ao ver o post da estrela. “Foi a primeira vez que meus filhos me respeitaram de verdade... Meu filho: 'viu o que a Anitta falou de você?'”.

Ele ainda contou que ficou feliz com o elogio de Anitta: "Imagina. Ainda mais vindo de uma pessoa que traz tanto orgulho pro Brasil, a gente tá precisando de gente assim. Vem uma Anitta que é um furacão, ganhou um prêmio inédito esses dias. Uma pessoa assim te elogia, fico felicíssimo", declarou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!