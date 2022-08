Lexa relembra situação constrangedora com Whindersson Nunes: "Confundi"

A cantora Lexa contou uma situação constrangedora que passou com o humorista após ficar bêbada em uma festa

Lexa (27) participou do PocCast, comandado por Lucas Guedez e Rafa Uccman, e durante a entrevista ela relembrou uma situação constrangedora que passou com Whindersson Nunes (27), quando ele ainda era casado com Luisa Sonza (24).

A cantora contou que estava muito bêbada, e acabou confundindo o humorista com Lucas. Na ocasião, o youtuber estava cantando no karaokê, de costas, e ela o agarrou por trás, bateu em sua bunda e puxou o cabelo.

"Eu comecei a virar shot de tequila. Virei mais de 18 shots, que me contaram, porque eu comecei a contar e parei a conta no 18. Esse dia foi icônico. Confundi ele [Whindersson] com você [Lucas Guedez]. Juro. De costas eu achei que era a mesma pessoa", relembrou ela, rindo do episódio.

Rafa, que não presenciou a cena, quis saber detalhes. "Vocês estavam onde?", questionou. A funkeira explicou que o vexame aconteceu na boate Tokyo, em São Paulo. "Vou deixar você [Guedez] contar. Eu tenho vergonha", admitiu a mulher de MC Guimê (29). "A gente estava lá, todo mundo muito doido. Você também estava bem doida", confessou o apresentador. "Eu era a mais [doida] da festa", afirmou a artista.

Em seguida, Lexa deu detalhes sobre a cena. "E aí eu vi uma pessoa de costas. E eu achei, amigo, eu juro, que era você [Guedez]. Já contei essa história antes. Eu achei que Lucas estava cantando no karaokê. E eu vim por trás. E aí eu abracei, falei 'vai, amigo'. Mas aí era o Whindersson e a Luísa no karaokê. Meu álcool passou na hora", disse ela, encenando a situação.

"Só que amiga, a cara do Whindersson na hora, ele ficou tão…", disse Lucas, que foi cortado pela artista. "Constrangido, óbvio. Na hora eu falei: 'eu achei que era o Lucas' e sumi. Foi aí que eu parei nos shots. Eu já não sabia mais quem era quem e eu achei que o Whindersson era o Lucas, só que eu dei tanto tapa na bunda, eu puxei cabelo, quando virou era o Whindersson", lamentou.

Pedido de desculpas

Na entrevista, Lexa revelou que ficou tão envergonhada com a situação que criou um grupo com algumas pessoas que estavam envolvidas no episódio e pediu desculpas.

"No dia seguinte... Ai, esse dia eu fiquei muito ruim. Eu fiz um grupo. Era eu, Pabllo, Whindersson, Luisa e a Lelê, eu acho. Aí eu mandei um texto pedindo perdão e eu saí do grupo que eu mesma criei. E sumi", contou.

A cantora ainda contou que até hoje pede desculpas a Whindersson quando o encontra, mesmo deixando claro que ele levou a situação na esportiva.

Confira a entrevista na íntegra:

