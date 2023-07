Junior Lima faz tatuagem com homenagem para a filha caçula

Junior Lima faz novas tatuagens e uma delas é uma homenagem para a sua filha caçula, Lara

O cantor e músico Junior Lima encantou seus fãs ao mostrar que fez novas tatuagens. Ele decidiu homenagear a sua filha caçula, Lara, fruto do casamento com Monica Benini, e também a sua paixão pela música.

Nesta terça-feira, 4, a tatuadora dele, Sabrina Conde, abriu um álbum de fotos com as novas tattoos do cliente famoso. Junior escreveu o nome da filha em sua mão, logo acima do local onde escreveu o nome do filho mais velho, Otto. Além disso, ele fez tatuagens com desenhos de baquetas de bateria e uma palheta.

Discreto com a vida pessoal, Junior Lima evita mostrar os filhos nas redes sociais. Ele apareceu com as crianças em poucos registros na web desde que eles nasceram.

Atualmente, o músico está preparando um novo projeto na carreira solo. Recentemente, a irmã dele, Sandy, deu pistas do que o público pode esperar do novo projeto de Junior. “Meu irmão está preparando um projeto lindo. Meio que é uma estreia dele na carreira solo porque antes ele tinha alguns projetos em parceria. Agora é uma carreira solo linda que ele está preparando. Eu já ouvi quase todas as músicas e estou apaixonada e impressionada demais! Apesar de eu conhecer o talento dele e saber de tudo que ele é capaz, o álbum ainda consegue superar minhas expectativas. Vocês vão amar, eu tenho certeza”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sabrina Conde (@scndart)

Sandy faz homenagem no aniversário do Junior

A cantora Sandy começou o dia 11 de abril com uma homenagem especial para o seu irmão, o cantor e músico Junior Lima. O artista completou 39 anos de vida e ganhou uma mensagem de aniversário carinhosa da irmã.

Em um post no Instagram, a estrela compartilhou uma foto do irmão nos bastidores do seu projeto 'Nós, Voz, Eles' e falou sobre a personalidade de Junior em um texto encantador.

"Hoje é o dia do cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo! (E muito mais que isso.)… E eu choro só de pensar em quanto eu amo e admiro. E amo mais um pouquinho. Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja MUITO feliz!!!", disse ela.