Sandy faz homenagem para o irmão, Junior Lima: 'Cara mais gente boa do mundo'

Sandy encanta os fãs ao falar sobre a personalidade do irmão, Junior Lima, em data especial: 'Coração mais mole que gelatina'

A cantora Sandy (40) começou o dia nesta terça-feira, 11, com uma homenagem especial para o seu irmão, o cantor e músico Junior Lima. O artista completou 39 anos de vida e ganhou uma mensagem de aniversário carinhosa da irmã.

Em um post no Instagram, a estrela compartilhou uma foto do irmão nos bastidores do seu projeto 'Nós, Voz, Eles' e falou sobre a personalidade de Junior em um texto encantador.

"Hoje é o dia do cara mais gente boa do mundo. Aquele que tem o sorriso mais doce, o abraço mais sincero, o bom humor das pessoas mais gostosas de conviver, um coração mais mole que gelatina e a eterna melhor segunda voz do mundo! (E muito mais que isso.)… E eu choro só de pensar em quanto eu amo e admiro. E amo mais um pouquinho. Ju, que o seu dia seja digno desse sol que é você. E que o mundo te mereça cada vez mais. Seja MUITO feliz!!!", disse ela.

Vale lembrar que Junior Lima é casado com a designer Monica Benini (37) e é pai de duas crianças, Otto, de 5 anos, e Lara, de 1 ano.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Sandy grava novo filme com Fábio Porchat

Sandy e Fábio Porchat vão interpretar um par romântico no filme Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio Paes. O filme é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".