Sandy dá pista sobre a carreira solo do irmão, Junior Lima

Sandy elogia o projeto da carreira solo do irmão, Junior Lima: 'Estou apaixonada e impressionada demais'

A cantora Sandy (40) surpreendeu ao falar sobre o novo projeto do seu irmão, o cantor e músico Junior Lima (39). Ele deverá lançar a sua carreira solo em breve. Depois que terminou a dupla com a irmã, o artista fez projetos com outras bandas e parcerias, mas ainda não tinha lançado um projeto solo. Agora, este momento chegou e Sandy contou que está animada com a novidade na vida do irmão.

Ao responder perguntas dos fãs nas redes sociais, Sandy deu pistas do que o público pode esperar do novo projeto de Junior. “Meu irmão está preparando um projeto lindo. Meio que é uma estreia dele na carreira solo porque antes ele tinha alguns projetos em parceria. Agora é uma carreira solo linda que ele está preparando. Eu já ouvi quase todas as músicas e estou apaixonada e impressionada demais! Apesar de eu conhecer o talento dele e saber de tudo que ele é capaz, o álbum ainda consegue superar minhas expectativas. Vocês vão amar, eu tenho certeza”, afirmou ela.

Sandy falou sobre a carreira do irmão para negar que os dois possam voltar a fazer uma turnê juntos, como a que fizeram em 2019 com a Turnê Nossa História. “Eu estou aqui na minha carreira solo, prestes a lançar um DVD. A gente não pretende fazer outra turnê juntos de novo, não tão cedo, não falamos disso, sinto muito”, declarou.

Sandy grava novo filme com Fábio Porchat

Sandy e Fábio Porchat vão interpretar um par romântico no filme Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio Paes. O filme é sobre encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora a música Evidências, da dupla Chitãozinho e Xororó.

Na divulgação do início das filmagens, Porchat comemorou o novo projeto. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas", afirmou.

Por sua vez, Sandy relembrou o convite para o filme. "Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, disse ela, e completou: “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!".