Grammy 2022 terá apresentações de Lady Gaga e Justin Bieber neste domingo

Lady Gaga e grandes nomes da música vão marcar presença e performar no Grammy 2022 que acontece no domingo

CARAS Digital Publicado em 01/04/2022, às 21h57

Nesta sexta-feira, 1, a Recording Academy respondável pela premiação Grammy anunciou mais nomes que irão se apresentar na cerimônia deste domingo, 3.

Lady Gaga (36) e Justin Bieber (28) irão marcar presença no evento e farão performances na premiação. Os doisnomes estão indicados em diversas categorias do Grammy deste ano.

O esposo de Hailey Bieber(25) irá cantar a música Peaches em parceria com os artistas Giveon (27) e Daniel Ceaser (26).

Neste último dia 30, a Academia já havia divulgado que nomes como Bruno Mars, John Legend, Carrie Underwood e J Balvin também farão performances na premiação.

Além destas grandes performances, a vencedora do Oscar 2022 Billie Eilish (20) e a eleita Mulher do Ano Olivia Rodrigo (19) irão subir ao palco do Grammy para soltarem a voz.

Confira aqui o anúncio do Grammy!

