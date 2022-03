Grammy Awards anuncia novas apresentações na premiação

Silk Sonic, J Balvin e Carrie Underwood vão se apresentar no Grammy Awards 2022

Neste domingo, 3, acontece o Grammy Awards 2022 e a grande noite da música recebeu mais uma lista de nomes que irão se apresentar.

Além de Billie Eilish (20), Olivia Rodrigo (18), Lil Nas X (22), Brandi Carlile (39), Brothers Osbourne e Jack Harlow (23), a academia de música divulgou que Bruno Mars e Anderson Paak, com o Silk Sonic, John Legend, Carrie Underwood, e J. Balvin com Maria Becerra também sobem no palco da premiação.

Além disso, organizadores estão preparando um tributo a Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters que foi encontrado morto em um quarto de hotel na Colômbia.

Vale lembrar que a apresentação do grupo de kpop BTS ainda está incerteza já que cantor Jungkook (24) testou positivo para Covid-19 após chegar aos Estados Unidos.

