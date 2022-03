Durante queda de energia em show, Justin Bieber desabafa sobre susto com sua esposa Hailey

Justin Bieber disse durante uma pausa em seu show que ficou com medo após sua esposa Hailey ter sido levada às pressas para o hospital

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 20h52

Na última quarta-feira, 17, Justin Bieber (28) desabafou sobre o susto que levou com sua esposa Hailey (25) no último final de semana.

Durante uma queda de energia em seu show na cidade de Denver, o cantor disse ao público: "A vida aleatoriamente te joga bolas curvas. Sabe, nós não conseguimos controlar muito. Sabe, a queda de energia nesta noite".

Foi então que o dono do hit Peaches abriu seu coração e comentou sobre o derrame que sua esposa sofreu. "Obviamente vocês sabem, a maioria de vocês sabem ou viram as notícias sobre minha esposa, não sei se vocês viram. Ela está ok, ela está bem. Tem sido assustador, sabe, tem sido muito assustador mas eu tenho certeza que Deus a tem na palma das mãos".

Enquanto se apresentava no show, as luzes e os equipamentos de som e vídeo se apagaram. Depois de 30 minutos da queda de enrgia, Bieber voltou ao palco e fez uma performance acústica.

Confira aqui o momento em que Justin Bieber comenta sobre a esposa no show!