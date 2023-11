Filha de Faustão, Lara faz show de estreia no Blue Note SP

Lara vai apresentar o seu álbum de estreia no projeto Rolling Stone Novas Vozes

A cantora Lara vai se apresentar no projeto Rolling Stone Novas Vozes com seu álbum de estreia, chamado Faíscas. O show dela acontece no dia 22 de novembro no palco do Blue Note SP e contará com setlist versátil, incluindo as faixas autorais dela e também sucessos de artistas como Daryl Hall John Oates, Anita Baker, Rita Lee e Marisa Monte.

“É uma honra imensa estrear no Rolling Stone Novas Vozes, ainda mais no palco do Blue Note, um lugar que recebe artistas da maior qualidade, um espaço que celebra a cultura e que valoriza todo tipo de música e artista. Estou muito feliz em poder expor meu primeiro trabalho, nesse espaço tão intimista que realça a sonoridade e os temas abordados em cada faixa do meu álbum Faíscas”, disse ela.

O álbum Faíscas chega às plataformas digitais no dia 23 de novembro.

Serviço:

Local: Blue Note São Paulo

Endereço: Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 (2° andar)

Data: 22 de novembro

Horário: 22h30

Ingressos: compre no site da Eventim, clicando aqui.

Quem é Lara?

A cantora e compositora Lara é filha do apresentador Faustão com a artista plástica Magda Colares. Ela começou a fazer aulas de canto aos 14 anos, é formada em Artes Plástica e História da Arte, estudou composição, produção de música, escultura, direção de fotografia, direção de cinema, dança contemporânea, piano e violão.

Ela sempre teve contato com o universo da TV por causa do seu pai, mas tinha insegurança em se lançar como artista. Agora, ela criou coragem e está feliz da vida com sua estreia na música. Inclusive, a primeira apresentação dela como cantora oficialmente acontece no último programa do seu pai, Faustão, na Band, em agosto deste ano.

Em seu projeto de lançamento, Lara se inspira em vários tipos de arte, desde o cinema e a literatura até o audiovisual e a moda. "Nos trabalhos de LARA, a artista explora o potencial do som de criar um ambiente, criar um espaço através da letra, produção, voz para o público não só ouvir, mas experienciar. O aspecto audiovisual de seu trabalho é de extrema importância, local em que ela explora as imagens que visualiza quando cria suas músicas. Nesta fase, LARA se inspira e traz os elementos do surrealismo e minimalismo ao público", informou a equipe dela.