Famosos vibram com notícia de que Lexa e MC Guimê estão juntos

Reataram! Lexa anuncia que continua casada com MC Guimê após polêmica e os amigos famosos comemoram a notícia

A cantora Lexa agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 9, ao anunciar que reatou o casamento com o MC Guimê após um período conturbado que viveram nos últimos meses. Eles estavam em crise na relação desde que ele foi expulso do BBB 23, da Globo, sob acusação de importunação sexual contra Dania Mendez. Na época, a cantora apareceu chorando nas redes sociais e os dois se afastaram. Porém, agora, ela contou que eles seguem juntos e casados.

Com a repercussão da notícia, os amigos famosos fizeram questão de demonstrar apoio para o casal. Nos comentários do post de Lexa, várias celebridades deixaram comentários carinhosos. A ex-BBB Larissa Santos disse: “Sejam felizes”. Ticiane Pinheiro comentou: “Uhu, que alegria. O amor sempre vence”. Marcos Mion declarou: “Seja felizes! Uma vida a dois nunca é construída numa linha reta. Pelo contrário, é cheia de lombadas e curvas e só diz respeito à vocês”.

Valesca Popozuda escreveu: “Seja feliz. Parceria”. Jeniffer Nascimento escreveu: “Amor e proteção pra vocês”. Gaby Amarantos declarou: “Amiga, se botar esse amor na vitrine a gente vai vibrar pela felicidade enorme”.

No post para anunciar que continua casada, Lexa postou fotos do romance com Guimê e falou sobre o relacionamento deles. "Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal. MC Guimê te amo", contou.

Lexa dá conselho contra a ressaca

A cantora Lexa (28) surpreendeu seus seguidores ao contar um conselho inesperado que segue quando precisa acabar com a ressaca. Ela contou que ouviu uma dica de uma senhora há algum tempo e que é infalível para se recuperar após a noitada.

A artista contou que costuma beber uma cerveja para curar a ressaca no dia seguinte da festa. "Genteee já é a terceira vez que eu tô de ressaca e tomo uma cerveja depois de um tempo e fico bem! Impressionante. Aprendi com uma senhora de 72 anos… ela me viu um dia com cara de ressaca, sentou do meu lado e me falou pra eu ir comprar uma cerveja KKKKKKK segui o conselho e deu certo", disse ela.