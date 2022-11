Discreta, Lorde caminha em Jardim Botânico no Rio de Janeiro durante sua passagem pelo Brasil

A cantora neozelandesa Lorde aproveitou sua passagem pelo Brasil para passear em Jardim Botânico no Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira, 9, Lorde foi fotografada fazendo uma caminhada no Jardim Botânico na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Discreta, a cantora neozelandesa usava uma jaqueta de moletom cinza e calças legging pretas. A dona do hit “Royals” ainda usava boné e máscara.

Dona do álbum Solar Power, Lorde está de cabelos loiros que puderam ser vistos quando a artista de aproximou de sua van e tirou o capuz da jaqueta.

Nesta última terça-feira, 8, Lorde se apresentou em show no Rio de Janeiro e no último dia 6 tomou o palco principal do festival Primavera Sound em São Paulo.

Fotos: JC Pereira/AgNews

Iza!

Quem estava acompanhado Lorde no festival em São Paulo era a cantora Iza! Que compartilhou fotos toda produzida em sua van antes do show.

E nesta quarta-feira, 9, compartilhou uma foto de um jantar ao lado de Seu Jorge e do piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton.