Com Marina Ruy Barbosa, Ludmilla e Manu Gavassi na plateia, A$AP Rocky performa no segundo dia de Lollapalooza

A$AP Rocky marcou presença no festival Lollapalooza e várias celebridades brasileiras foram prestigiar o rapper

Neste último sábado, 27, A$AP Rocky (33) marcou presença no segundo dia de Lollapalooza Brasil no Autódromo de Interlagos em São Paulo.

Várias estrelas brasileiras fizeram questão de acompanhar o show do rapper. A atriz Marina Ruy Barbosa(26) compareceu ao festival com um macacão preto que caiu muito bem com a bolsa em forma de coração que usava.

A cantora e ex-BBB 20 Manu Gavassi (29)estava animada na plateia vestindo uma lingerie com um sobretudo preto de couro e botas da mesma cor.

Outra atriz que compareceu ao show do namorado de Rihanna, foi Mariana Rios (36) que já havia marcado presença no show de Machine Gun Kelly. Mariana apostou na beleza com um top dourado.

A estrela da série De volta aos 15, Maisa Silva (19) também curtiu a performance de A$AP. A jovem vestiu um look ousado com um cropped e calças amerelas transparentes e brilhantes.

A cantora e ex-BBB 21, Karol Conká (36)estava agitada no meio da galera para prestigiar o rapper. A cantora da música Dilúviovestia um look vermelho e preto. Outra cantora que veio ao Lollapalooza para ver A$AP foi Ludmilla (26), que usava uma blusa preta estampada e um short jeans da mesma cor.

Confira aqui as celebridades curtindo o show de A$AP Rocky no segundo dia de Lollapalooza!

