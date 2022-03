Música / ENCONTRO DE MILHÕES!

Ludmilla posa ao lado de Doja Cat nos bastidores do Lollapalooza Brasil

Ludmilla curtiu o show de Doja Cat no Lollapalooza Brasil e encontrou com a cantora nos bastidores do festival

CARAS Digital Publicado em 26/03/2022, às 08h59

Ludmilla posa ao lado de Doja Cat nos bastidores do Lollapalooza Brasil - Reprodução/Instagram