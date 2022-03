Marina Ruy Barbosa curte o Lollapalooza ao lado do namorado Guilherme Mussi

Marina Ruy Barbosa chega ao evento e curte shows ao lado do namorado, o deputado Guilherme Mussi

Caras Digital Publicado em 26/03/2022, às 23h48

É o festival do amor! Neste sábado, 26, a atriz global Marina Ruy Barbosa (26) chegou ao festival Lollapalooza Brasil acompanhada de seu namorado, o deputado federal Guilherme Mussi (39).

Confira Marina Ruy Barbosa curte festival Lollapalooza com o namorado Guilherme Mussi

Marina estava com um vestido nude sem alça e chamou a atenção com a bolsa de luxo da marca Balenciaga avaliada em R$ 8200,00 pela cotação do dia. O casal já tinha assumido namoro no final do ano passado.



Eles assistiram os shows ao lado da atriz e apresentadora Mônica Martelli (53) e curtiram atrações internacionais como ASAP Rocky (33) e Miley Cyrus (29) que convidou Anitta (28) ao palco para cantar o hit da brasileira 'Boys don't cry'.



Confira imagens do casal no Lollapalooza: