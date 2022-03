Série de Maisa e Camila Queiroz é renovada para a segunda temporada

De Volta Aos 15: série de Maisa e Camila Queiroz é renovada pela Netflix e elenco celebra

Nesta segunda-feira, 21, a Netflix fez a alegria dos fãs da série De Volta Aos 15 ao revelar que ela está renovada para a segunda temporada.

Após muitos comentários nas redes sociais, a plataforma de streaming compartilhou um vídeo com as protagonistas, Maisa (19) e Camila Queiroz (28), e contou a novidade.

"De Volta aos 15 foi renovada pra segunda temporadaaaa! Eu jâ tô separando minha calça de cintura baixa e meu tênis rosa surrado para esse momento!", escreveram.

E claro que o elenco da trama celebraram demais a notícia. "EU TO PRONTA EU TO PRONTAAAAAA VAMOLOOO", disparou Maisa; "EU TO TAOOO FELIZ! Que saudade dessa malukahhhhhhh", disse Camila; "AAAAAAAAAAAAAAAAAA PRA COMECAR DAQUEEEEELE JEITO", comentou Klara Castanho; "VAMBORA, já estou a caminho de Imperatriz", afirmou João Guilherme.

De Volta Aos 15 é uma série adolescente inspirada no livro de Bruna Vieira.

