Cantora? Filha de Ticiane Pinheiro choca ao surgir se apresentando: 'Maravilhosa'

Tocando bateria e cantando, filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus impressiona com talento musical

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, impressionou ao mostrar seu talento musical em mais uma apresentação. Mamãe coruja, a apresentadora prestigiou a herdeira mais velha e gravou o momento, que foi compartilhado na rede social nesta sexta-feira, 09.

Cheia de estilo, a jovem, de 13 anos, apareceu sentada tocando uma bateria e usando um look todo preto para o evento especial. Rafaella Justus deu um show de espontaneidade e mostrou seu talento ao soltar a voz.

"Um pouco de música para essa sexta feira", publicou a esposa de César Tralli o vídeo cheio de atitude de sua filha mais velha, fruto do casamento que teve com o empresário Roberto Justus no passado.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a menina de elogios. "Maravilhosa", disse a cantora Gretchen. "Que linda, amei", aprovaram os internautas. "Perfeito, muito bom ouvi-la", elogiaram outros.

Ainda recentemente, Rafaella Justus impressionou ao surgir com um look neon. Cheia de estilo, a primogênita da loira roubou a cena em passeio com a família.

Leia também:Quem é a filha de Roberto Justus? Jovem tem mais de 1 milhão de seguidores

Veja o vídeo de Rafaella Justus cantando:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Filha de Roberto Justus, Rafa Justus impressiona ao surgir com roupas de grife

Rafaella Justus encantou seus seguidores ao mostrar seu look para curtir o final de semana. Nos stories do Instagram, a jovem fez uma selfie dentro do closet e mostrou a produção escolhida para a noite.

Na selfie, a filha de Roberto Justus apareceu toda estilosa com um blazer preto alongado, vestido de babado e bolsa da grife Channel. "Night out", disse ela. Vale ressaltar que recentemente Rafa ultrapassou todos os limites do fofurômetro ao surgir fazendo uma trend do Tik Tok com o paizão.

VEJA O STORY DE RAFAELLA JUSTUS: