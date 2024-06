Cantor Jin, do BTS, finaliza serviço militar obrigatório na Coreia do Sul

Cantor de K-pop Jin, do BTS, finaliza período obrigatório de serviço militar na Coreia do Sul e fãs comemoram seu retorno; veja!

O cantor sul-coreano Jin, do grupo de K-pop BTS, finalmente finalizou seu período militar obrigatório na Coreia do Sul. O cumprimento foi anunciado nesta terça-feira, 11, pela HYBE, empresa responsável pela carreira do grupo, e o artista deve ser liberado para retornar a sua casa nesta quarta-feira, 12.

Em nota, a BigHit, subsidiária da HYBE, afirmou que a cerimônia de dispensa será reservada apenas para militares. Com isso, os fãs do cantor não serão permitidos de participar do evento. Eles pediram a colaboração do público.

"Nenhum evento especial está planejado para o dia da dispensa de Jin. Para evitar problemas decorrentes de superlotação, recomendamos aos fãs que não visitem o local. Por favor, transmita suas calorosas saudações e encorajamento em seus corações", disse o comunicado.

No entanto, quem deseja se encontrar com Jin e recebê-lo calorosamente terá a oportunidade! A BigHit organizou um evento na quinta-feira, 13, no Jamsil Indoor Stadium, em Seul. O evento também marcará os 11 anos de BTS.

Nas redes sociais, os fãs do BTS celebraram o retorno do astro do K-pop. No X, antigo Twitter, eles subiram a hashtag #WelcomeBackJin, que rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jin of BTS (@jin)

Jin não é o único membro do BTS que está cumprindo o serviço militar sul-coreano. Desde junho de 2023, todos os artistas estão passando pelo período obrigatório, sendo que Jin é o primeiro a ser dispensado. O último membro a terminar seu serviço será Suga, em 2025.

Jin divulgou fotos em serviço militar

Em janeiro de 2023, Jin, do BTS, postou algumas fotos no exército! O membro do grupo de Kpop divulgou algumas imagens vestindo o uniforme militar da Coreia do Sul. Jin foi o primeiro do grupo a se alistar. Lá na Coreia, o alistamento para homens entre 18 e 28 anos é obrigatório! Isso se deve porque no caso de um ataque da Coreia do Norte, ou de qualquer outro país, eles consideram que toda a população, dentro ou fora do exército, ajude a defender seu país.

Apesar de ter se alistado, Jin faz o possível para manter suas fãs informadas pelo Weverse - um aplicativo de redes sociais onde o grupo BTS é bem ativo. Lá ele mostrou seu novo corte de cabelo, já que teve que raspar a cabeça para cumprir o serviço militar.

Após se alistar no final do ano de 2022, Jin passou por cinco semanas de treinos básicos! Porém, ele explicou que, na verdade, estava aproveitando seu tempo no exército: "Estou aproveitando o meu tempo aqui. Estou postando essas fotos após receber permissão dos militares. Army, fique feliz sempre e se cuide", disse ele em suas redes.