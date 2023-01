Jin do BTS divulga fotos cumprindo o serviço militar obrigatório

O integrante da banda de Kpop Sul-coreana tranquilizou seus fãs com fotos dentro do exército da Coreia do Sul

Jin do BTS postou nessa última quarta-feira, 18, algumas fotos no exército! O membro do grupo de Kpop divulgou algumas imagens vestindo o uniforme militar da Coreia do Sul. Jin foi o primeiro do grupo a se alistar. Lá na Coreia, o alistamento para homens entre 18 e 28 anos é obrigatório! Isso se deve porque no caso de um ataque da Coreia do Norte, ou de qualquer outro país, eles consideram que toda a população, dentro ou fora do exército, ajude a defender seu país.

Apesar de ter se alistado, Jin faz o possível para manter suas fãs- armys- informadas pelo Weverse - um aplicativo de redes sociais onde o grupo BTS é bem ativo. Lá ele mostrou seu novo corte de cabelo, já que teve que raspar a cabeça para cumprir o serviço militar.

Após se alistar no final do ano de 2022, Jin passou por cinco semanas de treinos básicos! Porém, ele explicou que, na verdade, está aproveitando seu tempo no exército: "Estou aproveitando o meu tempo aqui. Estou postando essas fotos após receber permissão dos militares. Army, fique feliz sempre e se cuide", disse ele em suas redes.

Jin permanecerá neste batalhão, segundo o jornal Soompi. São 18 meses de serviço obrigatório, e a HYBE planeja que todos os membros do grupo de Kpop BTS tenham cumprido o alistamento até 2025! Suga, outro integrante, irá completar a idade limite este ano, e é apontado como o possível próximo integrante a ir para o serviço obrigatório!

Serviço Militar na Coreia do Sul: Entenda porque Jin do BTS se alistou

Para os músicos é um pouco diferente. Em agosto de 2022, Lee Jong-sup, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, implementou que os integrantes de bandas sul-coreanas também passem pelo serviço de exército obrigatório, para que assim eles sirvam e contribuam ativamente com a economia do país e pelo prestígio internacional. Os artistas que receberem uma medalha poderão adiar o seviço por até 30 anos, o qual é o caso dos integrantes do BTS que receberam a Ordem do Mérito Cultural em 2018!