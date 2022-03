Camila Cabello lança 'Bam Bam', parceria com Ed Sheeran; confira

A faixa 'Bam Bam' faz parte de seu novo álbum 'Familia', anunciado na quinta-feira, 03

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 13h52

Tem lançamento na área! A cantora Camila Cabello (25) se uniu com Ed Sheeran (31), para mais uma parceria, desta vez com a faixa Bam Bam.

A música chegou acompanhada de um videoclipe, e é a segunda faixa do novo álbum 'FAMILIA', anunciado na última quinta-feira, 03.

Em seu perfil do Instagram, Camila celebrou o lançamento e falou sobre a canção: "Essa é uma das minhas músicas favoritas. Sua vida não precisa ser perfeita para você permitir sentir alegria. Mesmo com a mágoa, a confusão e a bagunça, continuamos dançando", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por camila (@camila_cabello)

Camila Cabello anuncia lançamento do novo álbum:

O aniversário é dela, mas quem ganha presente são os fãs! Camila Cabello (25) anunciou nesta quinta-feira, 03, o lançamento de seu mais novo projeto, o álbum 'FAMILIA'.

Recentemente, Camila anunciou o lançamento do single Bam Bam, parceria com Ed Sheeran, mas surpreendeu seus fãs ao revelar seu novo disco, com direito a capa e data de lançamento reveladas.