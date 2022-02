Camila Cabello anuncia nova música em parceria com Ed Sheeran

A canção de Camila Cabello com o cantor britânico Ed Sheeran será lançada no dia 4 de março

Na última segunda-feira, 21, Camila Cabello(23) anunciou que sua nova música será uma parceira com Ed Sheeran (31)!

A música intitulada Bam Bam, será lançada no dia 4 de março. Em seu Instagram, junto à novidade, a cantora publicou a capa do novo single.

Na legenda do post, a ex namorada de Shawn Mendes (23) escreveu: "Bam Bam. 4 de março com Ed Sheeran, uma das minhas pessoas e artistas favoritos. Além disso, é o meu aniversário um dia antes então ganho triplo".

A cantora brasileira e ex-BBB, Pocah (27) marcou presença nos comentário e se animou com o lançamento comentando: "Vemmm".

Os fãs de Camila também amaram a novidade! "Finalmente música nova! Muito animado para esta", comentou um seguidor. E outra fã escreveu: "Mal posso esperar".

