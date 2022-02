Para o Carnaval, Pocah ousa na sensualidade em macacão com aberturas no bumbum: ''Gata''

Ex-BBB e cantora Pocah ousa na sensualidade ao apostar em macacão com aberturas no bumbum inspirado no videoclipe da cantora Normani

Redação Publicado em 22/02/2022, às 09h39

A cantora Pocah (27) foi uma das celebridades convidadas para participar do ensaio do bloco de carnaval da cantora Lexa (27) no Rio de Janeiro, no último final de semana, 20.

Para o evento, a ex-BBB teve inspiração no look do videoclipe de Wild Sides, da cantora Normani (25) em parceria com a rapper Cardi B (29).

Sem deixar a sensualidade de lado, a carioca exibiu sua forma no macacão todo preto com diversas aberturas espalhadas pelo corpo destacando seu abdômen sarado e o seu bumbum.

Nas redes sociais, Pocah compartilhou mais detalhes do seu figurino e nos comentários recebeu muitos elogios dos seguidores, inclusive da própria Normani.

"Yassssss", disparou a cantora norte-americana com um emoji de fogo e carinha apaixonada. "Zerou", brincou a drag queen Pabllo Vittar(28). "Entregou tudo", disparou uma fã.

Pocah ousa na sensualidade ao apostar em macacão com aberturas no bumbum:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)