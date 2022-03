Camila Cabello anuncia novo álbum 'Familia' para abril; veja detalhes

Em seu aniversário, Camila Cabello anunciou o lançamento de seu mais novo projeto

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 11h23

O aniversário é dela, mas quem ganha presente são os fãs! Camila Cabello (25) anunciou nesta quinta-feira, 03, o lançamento de seu mais novo projeto, o álbum 'FAMILIA'.

Recentemente, Camila anunciou o lançamento do single Bam Bam, parceria com Ed Sheeran, mas surpreendeu seus fãs ao revelar seu novo disco, com direito a capa e data de lançamento reveladas.

O disco 'FAMILIA' será lançado dia 8 de abril em todas as plataformas digitais, segundo Camila, esse álbum é o coração dela.

Este álbum é o terceiro de Camila, ela lançou o disco 'CAMILA' em 2018, já em 2019, divulgou o álbum 'Romance'.

Camila Cabello é atração do Rock in Rio 2022, e se apresentará no segundo fim de semana do evento, logo após a banda Coldplay.

