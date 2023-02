Avril Lavigne rompe noivado com o cantor Mod Sun e o artista desabafa: “Mudou completamente”

A cantora Avril Lavigne e o artista Mod Son se separaram após quase um ano de noivado, e o cantor foi às suas redes sociais desabafar sobre o ocorrido

Nesta terça-feira, 28, o cantor Mod Sun confirmou por meio do seu Instagram que ele e Avril Lavigne não são mais um casal.

Ao compartilhar fotos de seus shows de uma turnê que está fazendo pelos Estados Unidos, o artista abriu seu coração na legenda: “Em uma semana minha vida mudou completamente... Eu só sei que existe um plano para tudo. Eu manterei minha cabeça erguida e sempre ouvir meu coração, mesmo quando ele parece estar quebrado”.

A cantora Avril Lavigne não se manifestou em suas redes sociais, porém, uma fonte próxima a cantora disse ao jornal americano Entertainment Tonight: “Avril e Mod Sun terminaram e romperam o noivado. As coisas não estavam boas entre a Avirl e o Mod Sun por um bom tempo, e, depois de tentarem fazer as coisas funcionarem, Avril percebeu que o relacionamento não era bom para ela”.

Avril e Mod Sun ficaram noivos em março do ano passado, quando o artista pediu a cantora em casamento em frente a Torre Eiffel em Paris, França.

“Sim! Eu te amo para sempre”, escreveu a cantora em francês na legenda das fotos do noivado na capital francesa.

Eita!

Falando em separação, Shakira deu sua primeira entrevista após seu divórcio com o jogador de futebol Gerard Piqué.

A cantora surpreendeu ao fazer uma declaração forte intencionada para a nova namorada de Piqué, Clara Chia, que teria sido amante do jogador antes do divórcio: “Há um lugar reservado no inferno para as mulheres que não apoiam umas às outras. Estou pronta para o próximo round, que venha a vida e que me mostre o que há mais pela frente”.