Avril Lavigne revela que está noiva do cantor Mod Sun

Nesta quinta-feira, 7, Avril Lavigne (37) revelou em seu Instagram que está noiva do cantor Mod Sun (35).

Nas oito fotos postadas pela cantora, vemos Mod Sun se ajoelhando e pedindo a artista em casamento. O casal de músicos ficou noivo em Paris.

O anel de noivado de Avril era em formato de coração. Em entrevista para a revista americana People, a dona do hit Smile revelou mais detalhes sobre o anel. "Tem as palavras 'Oi ícone' gravadas nele, que foram as primeiras palavras que ele falou para mim. E tem Mod + Avril escrito dentro".

Na legenda da postagem, a cantora escreveu em francês: "Sim! Te amo para sempre". E nos comentários, o noivo respondeu. "Eu te amo tanto! Para sempre e sempre meu anjo", escreveu Mod.

Os fãs da dupla adoraram a notícia que veio de surpresa! "Meu queixo caiu no chão", comentou um seguidor. E outro fã escreveu: "Amo vocês! Muito feliz por vocês dois".

Após a cerimônia do Grammy que aconteceu no último domingo, 3, começou a circular nas redes sociais um vídeo de uma conversa entre Olivia Rodrigo(19) e Avril Lavigne.

No vídeo, a dona do hit Drivers License pergunta algo para Avril que responde, e logo Olivia comemora a informação que recebeu.

Os internautas foram a loucura supondo que Olivia havia perguntado se a rockeira estaria grávida, e que Avril teria confirmado a informação.

Mas depois da revelação desta quinta-feira, é muito provável que a Mulher do Ano de 2022 tenha perguntado para Avril se ela estava casada ou noiva.

still wondering what avril lavigne and olivia rodrigo were talking about at the #grammys. according to a good lip reading after the photos olivia asked “How many months?” and then said “I’m so happy for you”. THOUGHTS? 👀 pic.twitter.com/cA3gp67DDJ