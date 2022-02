Adele revela que pretende aumentar a família com seu novo namorado

Em uma entrevista, Adele ainda afirmou que seus shows em Las Vegas que foram adiados ainda vão acontecer este ano

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 16h45

Nesta sexta-feira, 11, Adele (33) revelou em um talk-show que pretende ter mais filhos e que seus shows em Las Vegas irão acontecer ainda este ano.

No programa de entrevistas britânico The Graham Norton Show, a cantora revelou que quer aumentar a família com o novo namorado Rich Paul (40).

Após acabar com os boatos de que seu relacionamento não ia bem, Adele apareceu no tapete vermelho do Brit Awards 2022 com um anel de diamantes na mão esquerda, o que gerou rumores de um possível noivado.

Na entrevista, a cantora disse que quer ter um segundo filho. Adele já é mãe de Angelo (9), do seu relacionamento com seu ex-marido Simon Konecki (47).

"Me leva um tempo para recarregar, e eu gostaria de ter mais filhos — só acho que consegui recuperar meu sono de nove anos atrás, quando tive meu filho", disse a dona do hit Easy On Me.

Adele fala sobre seus shows em Las Vegas!

Em janeiro, Adele postou um vídeo em seu Instagramchorando por conta dos seus shows em Las Vegas que teriam que ser adiados.

Por mais que a cantora teria dito no vídeo que o adiamento se deu por conta de um surto de Covid, segundo especulações, o real motivo seria que ela não havia gostado do resultado final.

Na entrevista desta sexta-feira, 11, Adele confirmou esses rumores e afirmou que não gostou do modo em que as apresentações estavam: "Teria sido um show meio idiota e eu não quero fazer isso", disse a vencedora do Brit Awards desse ano.

Porém, a dona do álbum 30afirmou que sua residência em Las Vegas acontecerá esse ano! "Vai definitivamente, 100% acontecer esse ano. Terá que acontecer esse ano porque tenho planos para ano que vem. Imagina se eu tiver que cancelar porque vou ter um bebê!", revelou a artista no programa de entrevistas.