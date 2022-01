Shows de Adele não teriam sido cancelados por surto de Covid-19: ''Se recusou imediatamente''

Fontes próximas à cantora Adele revelam que os shows de sua residência não teriam sido cancelados por surto de Covid-19; saiba os motivos!

Redação Publicado em 25/01/2022, às 13h57

Mais uma notícia sobre o adiamento dos shows da cantora Adele (33) repercutiu nos principais portais de notícias britânicos e norte-americanos.

Shows de Adele não teria sido cancelados por surto de Covid-19 e sim por insatisfação da estrela:

De acordo com uma nova especulação, a artista decidiu adiar as apresentações de sua residência em Las Vegas, Nevada, após odiar o design do encerramento da performance que seria feito em uma piscina.

Durante o show, a compositora deveria ficar no meio da piscina, mas ela comparou o design final a um “lago velho” e recusou seguir com as preparações.

Uma fonte próxima comentou a situação para o The Sun afirmando: “Quando ela viu o design finalizado, se recusou a participar. Adele descreveu a piscina como um 'lago velho e largo' e se recusou imediatamente a ficar no meio dela. A intenção era enchê-lo com água no set enquanto ela era levantada em um mecanismo tipo guindaste, criando a ilusão de que ela estava flutuando na água", detalhou.

Já o TMZ, site responsável por vazar informações dos artistas, divulgou que fontes ligadas ao Caesars Palace, local em que aconteceria os shows, afirmaram que o cancelamento aconteceu porque a artista está descontente com a produção.

A cantora não teria gostado do coro, do sistema de som e de outros elementos associados aos shows. Uma das fontes chegou a dizer que não adiantaria tentar fazer reajustes, pois ela nunca está satisfeita com os resultados.

A notícia foi divulgada pelos tabloides dias depois de ela aparecer chorando em um vídeo publicado em seu Instagram, na última semana, no qual lamenta o adiamento dos shows alegando que metade de sua equipe está contaminada com Covid-19.