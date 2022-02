Adele leva três prêmios e é a grande vencedora do Brit Awards 2022

Além de Adele, Olivia Rodrigo e Billie Eilish também foram reconhecidas na premiação britânica

Na noite da última terça-feira, 8, aconteceu a premiação musical britânica BRIT Awards, onde a maior vencedora do evento foi Adele (33).

A cantora levou para casa os prêmios de Música do Ano por Easy On Me, Álbum do Ano pelo seu último lançamento 30, e Artista do Ano.

A dona do hit Rolling In The Deep também performou na premiação a canção I Drink Wine, usando um vestido brilhante feito sob medida para ela.

A grande vencedora da premiação ainda apareceu no tapete vermelho com um vestido de veludo preto com mangas compridas.

A cantora que recentemente anunciou o adiamento de seus shows em Las Vegas, ainda postou fotos da sua noite no Instagram e escreveu na legenda: "Obrigada por todo mundo que estava lá na plateia, vocês foram tão barulhentos e amorosos! Parabéns a todos os vencedores e indicados, continuem arrasando".

Outros vencedores do Brit Awards!

A cantora Olivia Rodrigo (18), que recentemente foi nomeada a Mulher do Ano pela Billboard, recebeu o prêmio de Música Internacional do Ano pela canção Good 4 U.

Billie Eilish (20), que no mesmo dia do Brit Awards foi indicada ao Oscar pela sua canção No Time To Die, recebeu o prêmio de Artista Internacional.

O cantor britânico Ed Sheeran (30), que sai em turnê em abril deste ano, foi premiado como Compositor do Ano.

