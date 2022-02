Em post, Adele manda um recado sobre os rumores de que seu namoro não ia bem

A cantora também confirmou sua participação em uma premiação britânica

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 19h44

Nesta terça-feira, 1, Adele (33) fez um post em seu Instagram em que anunciou sua presença em uma premiação britânica e rebateu rumores sobre seu namoro com Rich Paul(40).

A cantora publicou uma foto sua desfocada, em que ela aparecia sorrindo e segurando uma carta de baralho. A diva pop usava uma blusa estampada de zebra.

Na legenda, a dona do álbum 30 escreveu: "Estou bem feliz de dizer que vou performar no Brits semana que vem".

O BRIT Awards é o prêmio da Indústria Fonográfica Britânica, e neste ano irá acontecer no dia 8 de fevereiro.

Ao fim da legenda, a voz do hit Easy On Me escreveu: "Oh, e o Rich manda o amor dele". Com a frase, Adele rebateu alguns rumores que vem surgindo sobre seu novo namoro.

Segundo boatos, o relacionamento da cantora com o agente esportivo Rich Paul estaria em um mau momento.

