Marina Ruy Barbosa elege look monocromático para curtir noite em Paris

Em Paris para a Semana da Moda, Marina Ruy Barbosa arrasou em look com peças da mesma cor

50 tons de lilás! Marina Ruy Barbosa (27) é uma das convidadas para representar o Brasil na Semana da Moda de Paris, um dos eventos mais importantes para a alta-costura no mundo, mas antes de surgir nas primeiras filas das passarelas de grandes grifes internacionais, a atriz apostou em um look monocromático para curtir uma noite na cidade do amor.

A ruiva usou as redes sociais para mostrar detalhes das peças eleitas, em uma série de registros no Instagram. Com um mini vestido lilás e um casaco longo de tecido fofinho do mesmo tom, a atriz ousou ao combinar com sapatos, luvas e uma bolsa em tons mais intensos de roxo, além do batom, que também entrou para a paleta de cores. A única peça que fugiu do conceito foi o brinco dourado, que tira a combinação do óbvio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa)

Marina dispensou a legenda e compartilhou os cliques andando pela noite em pontos turísticos como a Torre Eiffel marcando apenas a localização: Paris. Nos comentários, a atriz recebeu o carinho de celebridades: “LINDAAAAAAAA”, exclamou a humorista GKay (30), que também participa da Semana de Moda. “Gataa”, elogiou a influencer de moda Jordanna Maia (21), seguida da blogueira fashion Livia Nunes (22) que comentou “Minha musa”, em inglês.

Marina Ruy Barbosa posa de biquíni fio dental em Fernando de Noronha

A agenda de Marina Ruy Barbosa está recheada de viagens! No início do ano, a ruiva publicou alguns cliques em um passeio de barco, curtindo o mar em Fernando de Noronha em alguns pontos turísticos da ilha paradisíaca, como o Morro Dois Irmãos e a famosa Praia do Sancho.

Com descontração evidente, a atriz, que está solteira desde o fim do ano passado após um término discreto com o deputado Guilherme Mussi, aparece nas imagens com um biquíni fio dental preto e óculos escuros, exibindo os longos fios cor de fogo.