Estilista comemora os 50 anos de sua etiqueta com coleção que acena para o futuro

Tecidos sofisticados marcaram o desfile da estilista Gloria Coelho, que alia uma dose de futurismo com elementos clássicos na nova coleção

A estilista mineira Gloria Coelho (72) tem o seu trabalho marcado pela intuição e pela técnica apurada. As suas múltiplas referências se manifestam por meio de uma estética muito própria e reconhecível, que se transformam em criações com um forte apelo urbano, estruturação arquitetônica e alto valor artístico.

Todo o trabalho de Gloria tem o reconhecimento internacional e seu design alcança um leque múltiplo de consumidoras que buscam por um design minimalista com nuances futuristas e repleto de dinamismo. As criações da estilista são pautadas na vida real, mas a estilista também consegue imprimir modernidade e uma certa experimentação visual com uma configuração inteligente de conceito que não compromete a funcionalidade.

Com um processo criativo muito ligado à sua intuição afiada, às práticas sustentáveis, à tecnologia têxtil e às múltiplas referências, a estilista comemora os 50 anos de sua etiqueta com uma coleção que marca certo ineditismo em seu repertório. Isso porque, apesar de criar com os pés no chão, Gloria optou por doses de escapismo ao trazer peças de rigor técnico indiscutível aliado à riqueza de texturas densas, superlativas e tridimensionais de plumas, paetês e um delicado trabalho de reprodução floral sobre tule.

Peças vazadas combinadas com tops-faixa e calçados que lembram meias com uma abertura nos dedos dão o toque de elementos futurista, que ainda conta com símbolos clássicos da estilista, como a reconfiguração da alfaiataria. Certamente uma coleção que celebra todos os símbolos visuais de Gloria, mas acena para um futuro.

FOTOS: MARCELO SOUBHIA/@AGFOTOSITE