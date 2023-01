Marina Ruy Barbosa curte verão e posa de biquíni fio dental em passeio de barco no mar; veja

Atriz, Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza ao posar para fotos em Fernando de Noronha

Marina Ruy Barbosa (27) encantou os seguidores ao compartilhar fotos de um passeio de barco no mar, que fez na última sexta-feira, 13. A artista surgiu usando um biquíni preto, estilo fio-dental, enquanto relaxava ao ar livre e curtia o verão com um grupo de amigos.

A atriz fez poses para os registros e apareceu até de costas exibindo as longas madeixas ruivas após um banho de mar. Nos comentários da publicação, fãs e internautas elogiaram a beleza da artista. “Deusa”, disse um seguidor. “Charmosíssima”, afirmou outro. “Perfeição de mulher”, escreveu ainda um terceiro.

Na legenda da publicação, ela ainda fez uma brincadeira com seu nome e com as fotos. "MARina", escreveu ela, acompanhado de um emoji de golfinho, destacando a palavra "mar" dentro de seu nome, fazendo referência ao passeio pelas praias.

Ela ainda mostrou fotos do passeio e pontos específicos das paisagens de sua viagem para Fernando de Noronha. Nos registros é possível ver o Morro Dois Irmãos e a Praia do Sancho, que já foi eleita como a mais bonita do Mundo.

Ruy Barbosa já curtiu o início do ano de 2023 nas praias do arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, destino querido dos famosos. Na viagem, ela compartilhou algumas fotos nas redes sociais para mostrar os seus looks enquanto aproveitava o destino paradisíaco.

Mais recentemente, ela publicou novas fotos da viagem. Vestindo um biquíni laranja, com o recorte asadelta, a atriz declarou seu amor pela ilha e ainda disse estar com saudades. "Miss u Noronha", escreveu ela. Em português, a frase quer dizer "Sinto sua falta Noronha".

Ela está solteira desde que terminou o relacionamento com o deputado Guilherme Mussi. Os dois se separaram de forma discreta, no ano de 2022, tanto que nenhum dos ex-namorados se pronunciou sobre o rompimento ou deu qualquer explicação para os fãs.