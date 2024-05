Ignorando críticas, Davi anuncia retorno ao Rio Grande do Sul: 'Apoio'

Após retornar à Bahia para o Dia das Mães, Davi anuncia que voltará para o Rio Grande do Sul para ajudar e arrecadar mais doações

O campeão do BBB 24Davi revelou que voltará para o Rio Grande do Sul após nos últimos dias ter deixado o estado para passar o Dia das Mães com a sua mãe na Bahia. Nesta segunda-feira, 13, ele postou um vídeo e revelou qual dia estará no Sul.

Arrecadando dinheiro com seu PIX para comprar carretas com água e alimentos, o baiano ignorou as críticas que anda recebendo e pediu mais apoio para continuar levando os itens para as vítimas das enchentes.

"Bom dia a todos Quinta-feira estaremos no RS e conto com o seu apoio pra estarmos juntos doando 5mil cestas básicas e 48 paletes de água ajude o RS Conta com você. PIX bdavi121212@gmail.com Qualquer Valor é bem-vindo", escreveu o ex-motorista de aplicativo sobre prosseguir como voluntário e entregando doações.

Ainda na última semana, Davi tirou foto com um caminhão e celebrou a chegada dele. Ele contou que aquela carreta era a quinta comprada com o dinheiro dado pelos seus fãs na rede social.

Na sexta-feira, 10, o baiano postou fotos com outros caminhões e foi elogiado por Carolina Dieckmann e Ivete Sangalo. O baiano também recebeu o apoio da apresentadora Sonia Abrão ao começar a pedir doações para comprar as carretas abastecidas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi revela seu objetivo no Rio Grande do Sul

Ao desembarcar no aeroporto de São Paulo, o baiano foi questionado por um integrante da equipe de Leo Dias qual seria seu intuito de ir até o Sul.

Com experiência por ter sido do exército, o ex-motorista de aplicativo comentou que seu objetivo é ser voluntário e fazer o que estiver ao seu alcance. Davi ainda revelou que comprou apenas passagem para ida e sem previsão de volta.

"Pra ser voluntário, ir pras estradas, salvar vidas, eu como fui do exército, tenho experiência em nadar, em primeiros socorros, então vou dar total apoio lá no que eu puder fazer ajudar, ser voluntário mesmo, ir pras estradas, andar de barco, resgatar as pessoas, o que puder fazer pra ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento", contou.